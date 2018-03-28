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Легковой автомобиль въехал в фуру: пострадали два человека
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Легковой автомобиль въехал в фуру: пострадали два человека 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Вчера ночью на улице Нефтяников столкнулись «Дэу-Нексия» и грузовой автомобиль «Рено-Магнум». ДТП произошло около двух часов. Легковая машина въехала фуре под прицеп.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
— В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «Дэу» и 53-летний пассажир, — рассказали в пресс-службе УМВД Ярославля. — Обоих мужчин доставили в больницу.
ГИБДД проводит проверку и устанавливает все обстоятельства этой аварии.
Вчера вечером на трассе М-8 «Ниссан-Альмера» не пропустил грузовой «Форд». Водитель легкового автомобиля попал в больницу.
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