В Новосибирске просел рынок продаж подержанных автомобилей

Сотрудники аналитического агентства «Автостат» провели исследование рынка продаж подержанных автомобилей по итогам двух месяцев 2018 года.

Несмотря на общий рост продаж на территории РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в ряде регионов рынок значительно просел. Новосибирская область вошла в этот список.

По данным «Автостата», на территории НСО рынок упал на 12,3%. Для сравнения: в Ингушетии рынок упал на 16%, а в Приморском крае — на 10,6%.

« Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил около 700 тысяч единиц, что примерно на 4% больше результата годичной давности. Как отмечают эксперты, в большинстве российских регионов вторичный рынок растет, причем сильнее всего он вырос в Чечне (+50,6%)», — отмечают аналитики.

На втором месте по росту оказался Дагестан. Здесь рост рынка продаж автомобилей с пробегом достиг 29,2%. Далее следуют Ненецкий АО (+28,3), Удмуртия (+21,4%).

В начале марта аналитики «Автостата» изучили рынок новых легковых автомобилей. Новосибирская область вошла в топ-30 регионов с самым большим объемом продаж за 2017 год.