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В Новосибирске просел рынок продаж подержанных автомобилей
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В Новосибирске просел рынок продаж подержанных автомобилей 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сотрудники аналитического агентства «Автостат» провели исследование рынка продаж подержанных автомобилей по итогам двух месяцев 2018 года.
Несмотря на общий рост продаж на территории РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в ряде регионов рынок значительно просел. Новосибирская область вошла в этот список.
По данным «Автостата», на территории НСО рынок упал на 12,3%. Для сравнения: в Ингушетии рынок упал на 16%, а в Приморском крае — на 10,6%.
« Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил около 700 тысяч единиц, что примерно на 4% больше результата годичной давности. Как отмечают эксперты, в большинстве российских регионов вторичный рынок растет, причем сильнее всего он вырос в Чечне (+50,6%)», — отмечают аналитики.
На втором месте по росту оказался Дагестан. Здесь рост рынка продаж автомобилей с пробегом достиг 29,2%. Далее следуют Ненецкий АО (+28,3), Удмуртия (+21,4%).
В начале марта аналитики «Автостата» изучили рынок новых легковых автомобилей. Новосибирская область вошла в топ-30 регионов с самым большим объемом продаж за 2017 год.
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