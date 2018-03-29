Нижегородцы остались без горячей воды и отопления из-за «сауны» на Свободе

В редакцию NN.RU поступили жалобы от горожан.

— В связи с этой аварией в домах Советского и Нижегородского районов нет отопления и горячей воды. Позвонив в ДУК Советского района получили ответ, что устранением причин занимается ОАО «Теплоэнерго» и сроки появления тепла и горячей воды не известны. Люди мерзнут в своих квартирах, — сообщили жители дома № 80 на улице Генкиной.

Такая же жалоба поступила от жительницы улицы Панина.

Корреспондент NN.RU отправил запрос в «Теплоэнерго», так как по телефону там отказались комментировать ситуацию.

Вчера NN.RU писал, что на Свободе прорвало люк с горячей водой из-за этого вся площадь была укутана паром. Наш фотограф сделал классные снимки потопа.