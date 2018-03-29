В Самаре 20-летняя девушка спровоцировала ДТП с пассажирским автобусом

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием общественного транспорта в Самаре. На Мехзаводе столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус Hyundai

Автобус «порвал» дверь иномарки

— Авария произошла 28 марта на улице 11-й квартал. По версии полицейских, причиной стало то, что 20-летняя девушка, управлявшая Toyota, не уступила дорогу автобусу. Стаж водителя — 3 года, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал 46-летний пассажир автобуса. Он упал в салоне. Врачи оказали помощь пострадавшему и направили его домой.

Здесь упал пассажир