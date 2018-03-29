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В Кирове водитель сбил 9-летнюю школьницу
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В Кирове водитель сбил 9-летнюю школьницу 

Vyatka-grad.ru 13 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В среду, 28 марта, в Кирове произошла авария на улице Павла Корчагина. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.
ДТП произошло в 10:05 напротив дома №223/2. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» сбил несовершеннолетнего пешехода. Школьница переходила проезжую часть в неположенном месте.
Травмы получила 9-летняя девочка. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Установлено, что водитель был трезв. Все обстоятельства аварии сейчас уточняются.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области
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