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Навигатор спустил таксиста с лестницы
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Навигатор спустил таксиста с лестницы 

Lenta.ru 28 марта 2018
Фото: kron4.com
В США водитель Uber последовал инструкциям навигатора и застрял на лестнице. Об этом сообщил местный новостной портал Indy 100.
Инцидент произошел в городе Сан-Франциско. Водитель белой Toyota Camry, представившийся журналистам Фредом, объяснил, что использовал приложение Uber map, которое и привело его на лестницу. В момент аварии в машине находились два пассажира, но они, ни водитель не пострадали. Вскоре машину отбуксировали полицейские.
Представители Uber подтвердили, что водитель работал в их компании, и отметили, что уже связались с местными жителями, чтобы выяснить подробности произошедшего.
26 марта сообщалось об американке, которая пришла сдавать практическую часть экзамена на получение прав и перепутала передачи. В итоге девушка сразу после старта врезалась в здание Департамента транспортных средств. Сама американка не пострадала, а ее 60-летнюю инструктора пришлось госпитализировать.
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