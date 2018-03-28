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Отбросил микроавтобус в машину ДПС: двое полицейских пострадали в ДТП на трассе М-5
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Отбросил микроавтобус в машину ДПС: двое полицейских пострадали в ДТП на трассе М-5 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В среду, 28 марта, на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло массовое ДТП. Столкнулись грузовик Mercedes-Benz, микроавтобус Fiat Ducato и две легковушки, в том числе машина ДПС.
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