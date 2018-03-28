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Отбросил микроавтобус в машину ДПС: двое полицейских пострадали в ДТП на трассе М-5
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Отбросил микроавтобус в машину ДПС: двое полицейских пострадали в ДТП на трассе М-5
63.ru
2 часа назад
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63.ru
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В среду, 28 марта, на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло массовое ДТП. Столкнулись грузовик
Mercedes-Benz
, микроавтобус
Fiat Ducato
и две легковушки, в том числе машина
ДПС
.
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