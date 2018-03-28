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Под Сергиевском в крупное ДТП попала патрульная машина, пострадали двое полицейских
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Под Сергиевском в крупное ДТП попала патрульная машина, пострадали двое полицейских 

Волга Ньюс 2 часа назад
По предварительным данным полицейских, около 14:00 на 1086 км трассы М-5 водитель грузовика не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с управлением и столкнулся с попутным Fiat Ducato, который ударил попутный автомобиль Kia и стоявшую с краю проезжей части с включенными проблесковыми маячками патрульную машину Lada Priora.
В результате ДТП пострадали двое полицейских, находившихся в служебной автомашине. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По факту случившегося проводится проверка.
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