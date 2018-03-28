В тройном ДТП пострадали два полицейских, находившихся в служебной машине

В среду,28 марта, около 14:00, в Сергиевском районе, на 1086 км автодороги М-5 «Урал», водитель фуры Mercedes-Benz , в составе полуприцепа, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato , двигавшимся в попутном направлении, который от удара столкнулся с автомашиной Kia , следовавшей в попутном направлении и полицейской машиной « Лада Приора», которая стояла с краю проезжей части, с включенными проблесковыми маячками, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов В результате дорожной аварии пострадали двое сотрудников полиции находившихся в служебной автомашине. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.