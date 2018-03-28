В тройном ДТП пострадали два полицейских, находившихся в служебной машине 

В среду,28 марта, около 14:00, в Сергиевском районе, на 1086 км автодороги М-5 «Урал», водитель фуры Mercedes-Benz, в составе полуприцепа, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, двигавшимся в попутном направлении, который от удара столкнулся с автомашиной Kia, следовавшей в попутном направлении и полицейской машиной «Лада Приора», которая стояла с краю проезжей части, с включенными проблесковыми маячками, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате дорожной аварии пострадали двое сотрудников полиции находившихся в служебной автомашине. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.