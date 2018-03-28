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Оцепили участок: в Самаре на улице Аминева саперы нашли коробку
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Оцепили участок: в Самаре на улице Аминева саперы нашли коробку 

63.ru 50 минут назад
Фото: 63.ru
В среду, 28 марта, полиция оцепила участок возле дома №1 на улице Аминева из-за подозрительного предмета. Как выяснилось, местных жителей не на шутку взбудоражил бесхозный пакет. Об этом 63.ru рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
На место происшествия прибыли взрывотехники в спецавтомобиле. Минер в полном обмундировании исследовал подозрительный пакет.
Специалист также установил бокс для разминирования неизвестного предмета. Но, к счастью, он не понадобился.
— Внутри пакета оказалась пустая коробка. Опасности она из себя не представляла, — рассказали в областном главке.
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