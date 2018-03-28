Оцепили участок: в Самаре на улице Аминева саперы нашли коробку

В среду, 28 марта, полиция оцепила участок возле дома №1 на улице Аминева из-за подозрительного предмета. Как выяснилось, местных жителей не на шутку взбудоражил бесхозный пакет. Об этом 63.ru рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На место происшествия прибыли взрывотехники в спецавтомобиле. Минер в полном обмундировании исследовал подозрительный пакет.

Специалист также установил бокс для разминирования неизвестного предмета. Но, к счастью, он не понадобился.

— Внутри пакета оказалась пустая коробка. Опасности она из себя не представляла, — рассказали в областном главке.