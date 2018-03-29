Дело о нарушении правил безопасности возбудили после падения лифта с рабочими на заводе в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после падения лифта с людьми на предприятии в Ленинском районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по региону Ольга Врадий.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту падения грузового лифта на производственной территории в Ленинском районе следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», — сказала собеседница агентства.

Как выяснило следствие, 28 марта при нерагламентированном использовании грузового лифта для перемещения работников между уровнями производственной площадки оборвался трос подъемного механизма. Кабина лифта упала с высоты не менее 5 м, а находившиеся внутри работники предприятия получили различные травмы. Ведется следствие.

Ранее О. Врадий сообщила, что 28 марта в помещении завода, расположенном в пос. Развилка Ленинского района, грузовой лифт упал в шахту. В момент падения внутри кабины находились пятеро рабочих. Трое получили переломы ног, а остальные — ушибы и другие травмы.