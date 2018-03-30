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В Твери завели дело после падения кирпича на голову восьмилетней девочки
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В Твери завели дело после падения кирпича на голову восьмилетней девочки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 30 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту падения кирпича с кровли дома на восьмилетнюю девочку в Твери, которая была госпитализирована с травмой головы, сообщило в пятницу управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что днем 25 марта восьмилетняя девочка шла по тротуару вдоль стены дома № 46 по улице Спартака, и на нее упал фрагмент кирпича с кровли. Школьница попала в больницу с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего на 8-летнюю девочку упал фрагмент кирпича с кровли жилого дома (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Следствие даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание дома.
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