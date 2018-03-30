В Твери завели дело после падения кирпича на голову восьмилетней девочки

ВОРОНЕЖ, 30 мар — РИА Новости . Уголовное дело возбуждено по факту падения кирпича с кровли дома на восьмилетнюю девочку в Твери, которая была госпитализирована с травмой головы, сообщило в пятницу управление СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что днем 25 марта восьмилетняя девочка шла по тротуару вдоль стены дома № 46 по улице Спартака, и на нее упал фрагмент кирпича с кровли. Школьница попала в больницу с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего на 8-летнюю девочку упал фрагмент кирпича с кровли жилого дома (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Следствие даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание дома.