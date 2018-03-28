Как в Курске будут ходить автобусы в Вербное воскресенье и на Пасху?

Для удобства курян организуют специальные маршруты на городские кладбища

1 апреля, в Вербное воскресенье, с 9.00 до 16.00 четыре автобуса будут курсировать по маршрутам № 18 «площадь Перекальского — поселок Косиново» и № 36 «Льговский поворот — Южное кладбище». 14 частных автобусов будут курсировать по маршруту № 72 «улица Крюкова — Северное кладбище — деревня Татаренково».

В ночь на Пасхальное Воскресенье, с 7 на 8 апреля, по два микроавтобуса будут курсировать по маршрутам «улицам Малышева — микрорайон „Полет“, „Волокно — железнодорожный вокзал“, „Авиацентр — улица 2-я Агрегатная“, „Северо-западный микрорайон — проспект им. А. Дериглазова“, „Северо-западный микрорайон — улица 3-я Агрегатная“, „Проспект Клыкова — улица Бойцов 9-й дивизии — микрорайон „Полёт“.

8 апреля с 8.00 до 17.00 автобусов, курсирующих по маршруту „Льговский поворот — Южное кладбище“, будет больше в 7 раз, на линии „Северное кладбище — Южное кладбище“ станет больше на восемь единиц транспорта и на маршруте „площадь Комарова — Северное кладбище“ — на пять единиц.

Кроме того, в этот день будут ходить автобусы:

№ 72 „улица Крюкова — Северное кладбище — д. Татаренково“, „улица Косухина — Северное кладбище (по улице Запольной)“;№ 98 „улица Комарова — улица Светлая“, „улица Косухина — проспект Клыкова — улица Сумская — Южное кладбище“, „Северо-западный микрорайон — Южное кладбище, „Северное кладбище — Южное кладбище“. На маршруты „Красная площадь — ККПФ“, „Льговский поворот — ККПФ“ выйдут 18 троллейбусов.

15 апреля, на Красную Горку, с 9.00 до 16.00 количество автобусов на маршруте „улица Комарова — Северное кладбище“ увеличится до пяти, на маршруте „Льговский поворот — Южное кладбище“ — до шести единиц, а на маршруте „Северное кладбище — Южное кладбище“ — до десяти. Кроме того, в этот день на маршрут „Красная площадь — ККПФ“ выйдут 10 троллейбусов, а на маршруты „улица Крюкова — Северное кладбище — деревня Татаренково“, „Северо-западный микрорайон — Южное кладбище“ и „Северное кладбище — Южное кладбище“ — 27 автобусов.

17 апреля, на Радоницу, с 7.00 до 15.00 десять автобусов будут курсировать по маршруту № 36 „Льговский поворот — Южное кладбище“, а с 8.00 до 15.00 шесть автобусов — по маршруту № 50 „улица Комарова — Северное кладбище“, 14 частных автобусов — по маршруту № 72 „улица Крюкова — Северное кладбище — деревня Татаренково“.