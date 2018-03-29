В Пензенской области в ДТП с фурой и ВАЗом пострадала 62-летняя пенсионерка

Сигнал о дорожно-транспортном происшествии в Нижнеломовском районе Пензенской области поступил на пульт дежурного в минувшую среду, 28 марта, в 12:32 по московскому времени. Спасателям сообщили, что на участке федеральной автодороги не смогли разъехаться большегруз и легковой автомобиль.

«На 542 километре федеральной трассы М-5 «Урал», проходящей в границах Нижнеломовского района, столкнулись ВАЗ-2114 и «MAN». В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались четыре человека и одна единица техники», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в результате аварии пострадала пассажирка вазовского авто — женщина 1956 года рождения. С телесными повреждениями пенсионерку доставили в больницу.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции ..

«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обратились к пензенцам спасатели.