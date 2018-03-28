Грузовик чуть не раздавил легковушку после аварии на Ставрополье

В селе Дивное Ставропольского края произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ‐2107 и «ГАЗели». Как сообщил портал Newstracker.ru, водитель грузовика врезался в легковушку и протолкал ее до съезда с дороги.

В результате легковая машина оказалась перевернутой, два человека пострадали.

За рулем

ВАЗ-2107

находилась

28-летняя

женщина вместе с матерью. Она решила повернуть, но не включила специальный сигнал.

За машиной ехала ГАЗель с тюками сена. Ее водитель подумал, что легковой автомобиль будет передвигаться прямо и пошел на обгон, после чего и произошел наезд.