Грузовик чуть не раздавил легковушку после аварии на Ставрополье 

В селе Дивное Ставропольского края произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ‐2107 и «ГАЗели». Как сообщил портал Newstracker.ru, водитель грузовика врезался в легковушку и протолкал ее до съезда с дороги.
В результате легковая машина оказалась перевернутой, два человека пострадали.
За рулем
ВАЗ-2107
находилась
28-летняя
женщина вместе с матерью. Она решила повернуть, но не включила специальный сигнал.
За машиной ехала ГАЗель с тюками сена. Ее водитель подумал, что легковой автомобиль будет передвигаться прямо и пошел на обгон, после чего и произошел наезд.
Водитель ВАЗа получила травмы. После ДТП женщина находилась в состоянии сильнейшего шока. Также пострадала и ее пассажир.