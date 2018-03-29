Быстро и дерзко: банк в Сокольниках ограбили за 2 минуты

Столичная полиция разыскивает грабителей, похитивших 6 миллионов рублей. Накануне вечером пятеро в масках ворвались в офис банка на Сокольнической площади и, угрожая оружием, вынесли содержимое касс. Весь налет занял две минуты, так что сотрудники соседних заведений даже не успели понять, что произошло.

Камуфляж и маки на лицах. Пятеро мужчин стремительно забегают в отделение банка. Это ограбление, но к посетителям никаких требований. Один из клиентов спокойно выходит на улицу и в недоумении смотрит на то, что происходит внутри. Спустя минуту грабители так же организованно убегают, а вкладчики по-прежнему пытаются пройти внутрь.

Отделение находится в оживленном торговом центре. Буквально в десяти метрах магазины, пекарни и кафе. Однако сотрудники этих заведений о том, что произошло вооруженное ограбление, узнали только спустя полчаса после налета, когда вышли на улицу подышать свежим воздухом и увидели полицию.

По словам очевидцев, никакого шума, а тем более стрельбы не было. И это не смотря на то, что грабители были хорошо вооружены.

— Как они были одеты? В чем?

— Балаклавы. И в камуфляже.

— Оружие было?

— У одного была «Сайга», у остальных — пистолеты.

По данным полиции, во время налета никто серьезно не пострадал. Преступники для устрашения ударили охранника банка, однако помощь медиков ему не потребовалась. По словам очевидцев, у грабителей был еще один сообщник — водитель на белом микроавтобусе поджидал их неподалеку. Автомобиль спустя час обнаружили. Его бросили на одной из просек парка Сокольники.

"Организован комплекс мероприятий по установлению и задержанию лиц, совершивших данное деяние. Раскрытие данного преступления мы держим на контроле", — сообщил Юрий Титов , начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Обнаружить грабителей пока не удалось. По предварительным данным, из отделения банка они смогли похитить около 6 миллионов рублей.