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Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов
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Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным движение затруднено на внешней стороне МКАД на юго-западе (в районе пос. Мосрентген и Тропарево-Никулино) и северо-западе (в районе Западное Дегунино). Кроме того, автомобильные заторы зафиксированы на внутренней стороне в западной части МКАД — от пересечения с ул. Молодогвардейская до пересечения с Мякининским проездом. Также затруднения в движении наблюдаются на Волоколамском, Можайском, Боровском, Киевском шоссе от МКАД в сторону области и на Ленинградском шоссе в обе стороны.
На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере — от Белорусского до Рижского вокзалов, а также на западе (в районе станции метро «Международная») и на юге (в районах Хамовники, Донской и Даниловский). На Садовом кольце движение затруднено на юге и севере.
В центре Москвы движение транспорта затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, на Пречистенской, Котельнической, Софийской и Садовнической набережных, на ул. Большая Ордынка, Ильинка, Мясницкая, Кузнецкий Мост, Большая Дмитровка, Тверская (в сторону центра), на Комиссариатском мосту, на Новой Площади, в Лубянском проезде, в Большом Златоустьинском пер. и Дмитровском пер.
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