Как водителя убил собственный автомобиль с автозапуском

Мужчина воспользовался функцией автозапуска и дистанционно завел свой автомобиль, стоявший на парковке. Однако что-то пошло не так: машина завелась и поехала. Автолюбитель, вопреки здравому смыслу, попытался остановить авто и бросился на него грудью и это его погубило: машина буквально раздавила его об другой автомобиль и заглохла.

Скорее всего, водитель устанавливал неофициальный автозапуск в рамках самостоятельного тюнинга машины, поскольку штатно работающее устройство не позволило бы завести машину, стоящую на передаче.