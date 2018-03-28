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Tesla Model X стала участником аварии в Маунтин-Вью
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Tesla Model X стала участником аварии в Маунтин-Вью 

Auto.Today 53 минуты назад
Фото: Auto.Today
Компания Tesla снова находится в центре внимания после очередного трагичного дорожного происшествия и в результате подвергается пристальному вниманию, сосредоточенному на проверке безопасности.
Как стало известно, водитель Tesla Model X умер после того, как электрический внедорожник столкнулся с ограждением на 101 шоссе в Маунтин-Вью и впоследствии был поврежден еще двумя другими транспортными средствами. Инцидент просто уничтожил переднюю часть автомобиля и вызвал пожар. Для проведения детального расследования американская компания отправила своего сотрудника.
На данный момент неизвестно был ли задействован автопилот, что именно спровоцировало возгорание и способствовала ли этому батарея машины. Независимо от причин, уже не первая авария с участием автомобиля Tesla подчеркивает проблемы, связанные с безопасностью электрических автомобилей, особенно в том, что касается введения автономных функций.
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