На детях экономить нельзя. Правила по перевозке школьников ужесточаются

Автобусы — не старше 10 лет Эта история послужила поводом для обсуждения проблем безопасности при транспортировке малышей и школьников. Дело в том, что с 1 июля 2018 года вступают в силу новые требования к автобусам, которые будут перевозить «организованные группы детей» (8 человек и больше. — Ред.). Главное — теперь такие поездки разрешены только на автобусах, выпущенных не более 10 лет назад.

Для Северной столицы, где досугу несовершеннолетних традиционно уделяется большое внимание, это особенно важно. В 2017-м городские автопредприятия перевезли более 150 тыс. детей, которые отправлялись в лагеря, на экскурсии, путешествия по историческим местам. В этом году школьников будет не меньше. Уже в конце мая загородные центры примут тысячи юных петербуржцев. Понятно, что автобусы, которые повезут ребят на природу, должны соответствовать всем правилам безопасности, а с этим сейчас проблемы. В зоне риска, прежде всего, школьные автобусы.

— Сегодня в России их насчитывается более 23 тыс., — подтвердила член Общественной палаты РФ Елена Сутормина . — 37% водителей таких автобусов превышают скорость и только 6,3% считают опасным обгон. Отсюда высокая аварийность. Так, за 5 месяцев прошлого года в ДТП при перевозке автотранспортом детей погибло на 23% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Самый опасный вид транспорта

В Петербурге автопарк также требует обновления. Смольный недавно закупил 20 современных машин, которые пополнят ГУП «Пассажиравтотранс». Они оборудованы системами безопасности, мультимедиа и видеонаблюдения, двигателем «евро-стандарта».

— Мы знаем о дополнительных требованиях к перевозке детей, поэтому приняли решение закупить новые машины, — заявил Георгий Полтавченко , — Из городского бюджета на эти цели выделили серьёзные средства — 379 млн рублей.

Многие специалисты находят справедливым ужесточение норм. Но есть и те, кто видят в этом дополнительные проблемы.

— Новые правила только усиливают неразбериху в законодательстве, — считает генеральный директор одной из транспортных компаний Петербурга Кира Журавская. — Мало того, что сегодня нет чёткого разграничения между школьным и экскурсионным автобусами, в результате приходится собирать пакет из 19 документов как для дальних маршрутов, так и для разового посещения музеев. Нарушение грозит штрафом до 200 тыс. А ограничение в 10 лет и вовсе поставит бизнес на грань рентабельности. Мы готовы вкладывать деньги в новые автобусы, но машина европейской сборки стоит 250 тыс. евро. В итоге многие предприятия, обслуживающие туристов, закрываются, а дети вынуждены ездить на экскурсии на общественном транспорте. Кому от этого польза?

— Автомобиль, автобус сегодня являются самым опасным видом транспорта, — не согласен с ней главный госинспектор Госавтодорнадзора Михаил Лысых. — Всё упирается в техническое состояние автопарка, который нуждается в срочном обновлении. Поэтому ограничение возрастного ценза для автобусов — оправданная мера. Экономить на детях нельзя.