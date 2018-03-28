Неизвестные под угрозой пистолета отобрали у мужчины сумку с деньгами рядом с ТЦ «Дубровка» 

Неизвестные возле торгового центра (ТЦ) «Дубровка», угрожая предметом похожим на пистолет, отобрали у мужчины сумку с деньгами и скрылись, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.
«По адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, неизвестные, угрожая предметом похожим на пистолет, отняли сумку с денежными средствами у мужчины, который сидел в припаркованном автомобиле возле ТЦ «Дубровка», и скрылись», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.