Неизвестные под угрозой пистолета отобрали у мужчины сумку с деньгами рядом с ТЦ «Дубровка»

«По адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, неизвестные, угрожая предметом похожим на пистолет, отняли сумку с денежными средствами у мужчины, который сидел в припаркованном автомобиле возле ТЦ «Дубровка», и скрылись», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.