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Водители пожаловались на резкий рост комиссии «Яндекс. Такси»
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Водители пожаловались на резкий рост комиссии «Яндекс. Такси» 

Деловая газета «Взгляд» 28 марта 2018
Сервис «Яндекс. Такси» увеличил комиссию, взимаемую со своих водителей, в результате чего многие из них вынуждены отдавать до 30% от суммы заказа; об этом сообщают таксисты в социальных сетях.
Создатель YouTube-канала «Свои люди в такси» сообщил, что «Яндекс» повысил комиссию на 5%, однако с учетом НДС и надбавок таксопарков получается до 28-30% от суммы заказа вместо 16,4% (с учетом сборов таксопарков — около 20%), как было раньше.
Еще раньше комиссия составляла 11%.
«Все водители сильно удивлены, мягко говоря», — говорит блогер, отмечая, что цифры очень большие. У других, менее известных, сервисов, комиссия значительно ниже — около 5%.
Блогер сообщил, что комиссия увеличена с 23 марта.
Кроме того, с 27 марта водителям закрыли информацию о сумме заказа до его выполнения.
По мнению блогера, «Яндекс» слишком крепко занял позиции на рынке, в связи с чем протесты уже бесполезны. Причину он видит в объединении этого сервиса с Uber.
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