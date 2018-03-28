Водители пожаловались на резкий рост комиссии «Яндекс. Такси»

Сервис «Яндекс. Такси» увеличил комиссию, взимаемую со своих водителей, в результате чего многие из них вынуждены отдавать до 30% от суммы заказа; об этом сообщают таксисты в социальных сетях.

Создатель YouTube-канала «Свои люди в такси» сообщил, что «Яндекс» повысил комиссию на 5%, однако с учетом НДС и надбавок таксопарков получается до 28-30% от суммы заказа вместо 16,4% (с учетом сборов таксопарков — около 20%), как было раньше.

Еще раньше комиссия составляла 11%.

«Все водители сильно удивлены, мягко говоря», — говорит блогер, отмечая, что цифры очень большие. У других, менее известных, сервисов, комиссия значительно ниже — около 5%.

Блогер сообщил, что комиссия увеличена с 23 марта.

Кроме того, с 27 марта водителям закрыли информацию о сумме заказа до его выполнения.

По мнению блогера, «Яндекс» слишком крепко занял позиции на рынке, в связи с чем протесты уже бесполезны. Причину он видит в объединении этого сервиса с Uber.