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ПАЗ ответил на сообщения о пожаре в автобусе с журналистами
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ПАЗ прокомментировал сообщения о возгорании автобуса с журналистами 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: vk.com
В автобусе ПАЗ, в котором журналисты ехали на проверку пожароопасности ТЦ во Владимире, не было возгорания, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Павловского автобусного завода.
"Специалисты Павловского автобусного завода изучили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом ПАЗ-3205, произошедшего сегодня во Владимире на ул. Садовая. Информация о том, что в автобусе было возгорание, не подтверждается — произошло задымление моторного отсека, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус, в котором произошло задымление, был изготовлен в 1998 году. Автобусы, которые эксплуатируются больше 10 лет, не соответствуют нормам безопасности.
Ранее сообщалось, что во Владимире загорелся автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность журналистами.
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