ПАЗ ответил на сообщения о пожаре в автобусе с журналистами

ПАЗ прокомментировал сообщения о возгорании автобуса с журналистами

"Специалисты Павловского автобусного завода изучили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом ПАЗ-3205, произошедшего сегодня во Владимире на ул. Садовая. Информация о том, что в автобусе было возгорание, не подтверждается — произошло задымление моторного отсека, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки", — говорится в сообщении. В автобусе ПАЗ, в котором журналисты ехали на проверку пожароопасности ТЦ во Владимире, не было возгорания, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Павловского автобусного завода

Отмечается, что автобус, в котором произошло задымление, был изготовлен в 1998 году. Автобусы, которые эксплуатируются больше 10 лет, не соответствуют нормам безопасности.

Ранее сообщалось, что во Владимире загорелся автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность журналистами.