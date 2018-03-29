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Больше сотни вологжан оштрафованы в рамках акции «Пешеход. Пешеходный переход»
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Больше сотни вологжан оштрафованы в рамках акции «Пешеход. Пешеходный переход» 

Вологда.рф 15 часов назад
Фото: Вологда.рф
53 водителя попались сотрудникам ГИБДД. Автомобилисты не уступили им дорогу на зебре. Таковы итоги профилактической акции «Пешеход. Пешеходный переход», которая прошла в Вологде 27 и 28 марта.
Автомобилисты, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов, наказаны штрафами от 1500 до 2500 рублей.
Не остались без внимания инспекторов и сами пешеходы, которые нарушают Правила дорожного движения гораздо чаще. Так, за два дня проверки штрафы получили 74 человека. Всем им придется оплатить штраф в 500 рублей.
Напомним, что акция проводилась в целях профилактики дорожного травматизма пешеходов. С начала года на зебрах областной столицы произошло 20 ДТП. Травмы в них получили 20 человек, еще один погиб.
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