Владивосток вошёл в рейтинг российских городов с наибольшим пробегом такси

Здесь он составляет 77 км на 10 заказов.

В мегаполисах и провинции километраж поездок кардинально отличается. К Международному дню таксиста сервис «Максим» составил рейтинг городов, где водители преодолевают самые большие расстояния.

Закономерно, что лидером рейтинга стала Москва, самый крупный город России. Например, для того чтобы проехать из одного конца города в другой в пределах МКАД, нужно преодолеть около 50 км. На такси люди чаще передвигаются до станции метро и по центру города, ездят в торговые центры, на вокзалы и в аэропорты. Средний километраж поездки составляет 13 км. Таким образом, водитель, выполнивший за день 10 заказов, проезжает более 130 км.

На втором месте находится Новосибирск, знаменитый Красным проспектом — самой протяженной в мире улицей без поворотов. При этом в городе не так много широких дорог и развязок, и таксистам часто приходится искать объездные пути, чтобы не стоять в пробках. В среднем, протяженность поездки составляет 10 км. За 10 таких заказов таксист проезжает примерно 100 км.

С минимальным отрывом в тройку лидеров рейтинга вошел Санкт-Петербург. На протяженность поездок здесь влияют не только большая площадь, но и общая транспортная особенность города. 10% Санкт-Петербурга покрыто водой, поэтому в городе много мостов и объездных дорог. На такси здесь в среднем проезжают 9,7 км за одну поездку. После 10 таких заказов пробег машины составляет около 97 км.

Среди остальных городов рейтинга, в основном, миллионники: Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа — четвертый по протяженности город России. В десятку городов с самыми большими пробегами такси вошли и менее крупные города — популярный у туристов Краснодар и известный своими извилистыми дорогами и холмистой местностью Владивосток, в котором средний пробег на 10 заказов составляет 77 км.

В целом, среди 258 населенных пунктов России, где работает сервис «Максим», сохраняется закономерность: чем меньше город, тем короче поездки на такси и меньше пробеги водителей за рабочий день. Самые низкие данные зафиксированы в городах и поселках городского типа с численностью населения до 30000 человек и площадью до 15 квадратных километров. Средняя протяженность поездки в них чуть больше одного км. После 10 заказов таксисты в этих городах могут проехать столько же, сколько московские водители проезжают за одну поездку.

Ежедневно таксисты помогают миллионам пассажиров преодолевать расстояния и успевать по своим делам. Работа у них такая — помогать людям двигаться к своим целям. Если в Международный день таксиста вы соберетесь заказать автомобиль, не забудьте поздравить водителя с профессиональным праздником, передает пресс-служба «Максима».