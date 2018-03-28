Полицейский автомобиль сбил пенсионерку в Москве

28 марта на северо-востоке российской столицы полицейский автомобиль сбил пожилую женщину.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , в районе Марьина Роща на Флотской улице машина сотрудников полиции столкнулась с иномаркой, после чего совершила наезд на пенсионерку.

В результате случившегося женщина получила травмы различной степени тяжести. В настоящее время она находится в реанимации.

Согласно предварительной информации, столкновение автомобилей произошло после того, как машина полиции поехала на красный сигнал светофора со включенными проблесковыми маячками, но без звукового сигнала.

По данному факту проводится доследственная и служебная проверки.

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