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Полицейский автомобиль сбил пенсионерку в Москве
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Полицейский автомобиль сбил пенсионерку в Москве 

Свободная пресса 28 марта 2018
28 марта на северо-востоке российской столицы полицейский автомобиль сбил пожилую женщину.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в районе Марьина Роща на Флотской улице машина сотрудников полиции столкнулась с иномаркой, после чего совершила наезд на пенсионерку.
В результате случившегося женщина получила травмы различной степени тяжести. В настоящее время она находится в реанимации.
Согласно предварительной информации, столкновение автомобилей произошло после того, как машина полиции поехала на красный сигнал светофора со включенными проблесковыми маячками, но без звукового сигнала.
По данному факту проводится доследственная и служебная проверки.
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