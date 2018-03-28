Еле стояла на ногах: пьяная женщина на Mitsubishi вылетела на детскую площадку в «Парковом»

В микрорайоне «Парковый» пьяная женщина на Mitsubishi поцарапала несколько машин на парковке, а затем вылетела на детскую площадку. О случившемся сообщили читатели 74.ru.

— Всё это произошло у дома № 56 на Краснопольском проспекте в районе 19 часов. Женщина зацепила несколько машин, пропустила поворот, вылетела на детскую площадку и застряла. Пыталась уехать, но не смогла. Из машины валил дым, как только двигатель не сгорел, — рассказал подробности очевидец. — Она вообще не понимала, что натворила. Хозяин одной пострадавшей машины вытащил её из-за руля.

Машина намертво застряла на площадке

По словам читателя, женщина еле стояла на ногах. Говорила невнятно.

— После аварии люди собрались, на женщину кричали. Обычно на этой площадке очень много детей гуляет. Просто повезло, что в этот момент там никого не было. Слава богу, никто не пострадал, — добавил очевидец.

Женщину достал из-за руля владелец пострадавшей машины

На место вызвали сотрудников ДПС . Экипаж увёз женщину в отделение для выяснения обстоятельств.

В ГИБДД города пообещали предоставить информацию утром 29 марта.