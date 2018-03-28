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Еле стояла на ногах: пьяная женщина на Mitsubishi вылетела на детскую площадку в «Парковом»
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Еле стояла на ногах: пьяная женщина на Mitsubishi вылетела на детскую площадку в «Парковом» 

74.ru 28 марта 2018
Фото: 74.ru
В микрорайоне «Парковый» пьяная женщина на Mitsubishi поцарапала несколько машин на парковке, а затем вылетела на детскую площадку. О случившемся сообщили читатели 74.ru.
— Всё это произошло у дома № 56 на Краснопольском проспекте в районе 19 часов. Женщина зацепила несколько машин, пропустила поворот, вылетела на детскую площадку и застряла. Пыталась уехать, но не смогла. Из машины валил дым, как только двигатель не сгорел, — рассказал подробности очевидец. — Она вообще не понимала, что натворила. Хозяин одной пострадавшей машины вытащил её из-за руля.
Машина намертво застряла на площадке
По словам читателя, женщина еле стояла на ногах. Говорила невнятно.
— После аварии люди собрались, на женщину кричали. Обычно на этой площадке очень много детей гуляет. Просто повезло, что в этот момент там никого не было. Слава богу, никто не пострадал, — добавил очевидец.
Женщину достал из-за руля владелец пострадавшей машины
На место вызвали сотрудников ДПС. Экипаж увёз женщину в отделение для выяснения обстоятельств.
В ГИБДД города пообещали предоставить информацию утром 29 марта.
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