«Грязь в стёкла, а они ещё гоняют»: под Екатеринбургом в кювет улетел автобус

На трассе под Ревдой улетел в кювет автобус, который направлялся в Екатеринбург. Инцидент произошёл в районе горы Волчихи. Тяжелую машину вынесло на обочину, а её задняя часть перегородила дорогу. Автобус не мог выбраться своим ходом, поскольку сел на днище.

— Водитель ходил рядом. Пассажиров в салоне не было, — рассказал очевидец.

Проезжавшие мимо водители предположили, что мужчина за рулём автобуса просто не учёл погодных условий, что и привело к вылету.

— Сегодня на трассе полная жесть. Один другого обгоняет, грязь в стёкла. Итак, не видно ничего, а они еще гоняют! — возмутился один из жителей Ревды.

ГИБДД сообщили, что пострадавших в этом ДТП не было.

Из-за снегопада обстановка на дорогах области была сложной на протяжении всего дня. Например, на Московском тракте утром произошло сразу пять аварий. Автоинспекторы призвали водителей быть предельно внимательными: выпавший и растаявший снег через некоторое время обернётся гололёдом.

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