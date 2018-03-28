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«Грязь в стёкла, а они ещё гоняют»: под Екатеринбургом в кювет улетел автобус
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«Грязь в стёкла, а они ещё гоняют»: под Екатеринбургом в кювет улетел автобус 

e1.ru 28 марта 2018
Фото: e1.ru
На трассе под Ревдой улетел в кювет автобус, который направлялся в Екатеринбург. Инцидент произошёл в районе горы Волчихи. Тяжелую машину вынесло на обочину, а её задняя часть перегородила дорогу. Автобус не мог выбраться своим ходом, поскольку сел на днище.
— Водитель ходил рядом. Пассажиров в салоне не было, — рассказал очевидец.
Проезжавшие мимо водители предположили, что мужчина за рулём автобуса просто не учёл погодных условий, что и привело к вылету.
— Сегодня на трассе полная жесть. Один другого обгоняет, грязь в стёкла. Итак, не видно ничего, а они еще гоняют! — возмутился один из жителей Ревды.
В ГИБДД сообщили, что пострадавших в этом ДТП не было.
Из-за снегопада обстановка на дорогах области была сложной на протяжении всего дня. Например, на Московском тракте утром произошло сразу пять аварий. Автоинспекторы призвали водителей быть предельно внимательными: выпавший и растаявший снег через некоторое время обернётся гололёдом.
Если вы стали свидетелем этих происшествий, сделали фото или видео, присылайте нам на news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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