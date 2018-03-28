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«Царь на трон заехал»: Lexus отличился во Владивостоке
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«Царь на трон заехал»: Lexus отличился во Владивостоке 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
Очередного «мастера парковки» на автомобиле престижной марки сфотографировали во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Внедорожник Lexus запечатлели в одном из районов города. Машина была припаркована на небольшом «постаменте», чем вызвала много шуток со стороны интернет-пользователей.
«Ленин на броневичке! Повыше на табуреточку…», «Там табличку надо: „быдлопьедестал“…» «Царь на трон заехал, все путем» — смеются юзеры.
Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто имел больше претензий к другому автомобилю на этой фотографии:
«Да тут больше «Приус» мастер. Занял место. 3 машины можно парконуть».
Ранее сообщалось, что жительницу Владивостока на дорогом внедорожнике, остановившуюся в центре Владивостока, назвали богиней парковки. «Богиня парковок. Встала в центре города и сидит в телефоне», — написали в популярном паблике в Instagram.
Водительница внедорожника Lexus, судя по кадру, припарковалась на Океанском проспекте вторым рядом, в то время как рядом с ней проезжал поток машин.
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