«Царь на трон заехал»: Lexus отличился во Владивостоке

Очередного «мастера парковки» на автомобиле престижной марки сфотографировали во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

Внедорожник Lexus запечатлели в одном из районов города. Машина была припаркована на небольшом «постаменте», чем вызвала много шуток со стороны интернет-пользователей.

«Ленин на броневичке! Повыше на табуреточку…», «Там табличку надо: „быдлопьедестал“…» «Царь на трон заехал, все путем» — смеются юзеры.

Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто имел больше претензий к другому автомобилю на этой фотографии:

«Да тут больше «Приус» мастер. Занял место. 3 машины можно парконуть».

Ранее сообщалось, что жительницу Владивостока на дорогом внедорожнике, остановившуюся в центре Владивостока, назвали богиней парковки. «Богиня парковок. Встала в центре города и сидит в телефоне», — написали в популярном паблике в Instagram.

Водительница внедорожника Lexus, судя по кадру, припарковалась на Океанском проспекте вторым рядом, в то время как рядом с ней проезжал поток машин.