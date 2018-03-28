Что делать, если на машину упал снег, лёд, сосулька?

Граждане только-только начали радоваться начавшемуся таянию снега, но сразу выяснилось: не всё так прекрасно. За последнюю неделю из разных городов стали приходить жалобы от водителей: автомобили получили серьёзные повреждения из-за упавшего куска льда или снега. Можно ли компенсировать в таком случае ущерб? Если есть КАСКО

В данном случае водитель может изучить внимательно договор, либо просто позвонить в страховую компанию для консультации. Стоимость ремонта будет оплачена по КАСКО, а взысканием ущерба займутся юристы страховой компании.

А если только ОСАГО?

Если водитель застрахован только по ОСАГО, то взыскивать ущерб придётся самостоятельно. Падение льда или снега на машину — не является ДТП, поскольку в данном случае автомобиль не двигался. Соответственно на место происшествия нужно вызвать не ГИБДД , а участкового сотрудника полиции.

Позвоните по номеру 112. Объясните ситуацию.

Время ожидания полиции можно потратить на фотографирование последствий падения льда или снега на машину. В кадр обязательно должны попасть:

-Повреждения автомобиля.

-Снег или сосулька, которые привели к повреждениям.

-Номера автомобиля.

-Признаки, которые однозначно идентифицируют место парковки. Например, табличка с названием дома и улицы.

-Предполагаемое место, с которого сошел снег.

Естественно, в одну фотографию все это уместить не удастся. Поэтому сделайте много кадров.

Как только на место происшествия приедет полицейский, то требуйте составить акт осмотра автомобиля. Во время заполнения попросите перечислить все видимые повреждения транспортного средства.

После заполнения документов Вам предложат их подписать.

Обратите внимание, что на руки Вам ничего не выдадут. Все документы участковый заберет с собой. При этом полицейский сообщит, когда Вы сможете получить результаты.

На рассмотрение дела уходит порядка двух недель. По прошествии этого времени Вы сможете получить документы, подтверждающие факт повреждения автомобиля. Они будут использоваться впоследствии при взыскании ущерба, нанесенного сосульками/

Поиск виновника

Пока дело рассматривается в полиции, водитель может заняться поиском виновника повреждения машины. На самом деле задача эта не обычная, и в каждом случае она будет иметь индивидуальное решение.

Если снег сошел с частного дома, то, очевидно, ущерб должен возмещать владелец этого дома.

Если дом многоквартирный, то придется обращаться в управляющую компанию или ТСЖ.

Если здание офисное, то нужно будет найти его собственников.

В общем, эту задачу проще всего решить путем опроса жителей дома или сотрудников офисных помещений.

Проведение независимой экспертизы

После поиска предполагаемого виновника необходимо провести независимую экспертизу. Для этого можно обратиться в любую компанию, которая занимается оценкой повреждений транспортных средств. При этом обязательно на экспертизу пригласите владельца здания, отправив ему уведомление.

Экспертиза будет проводиться за ваш счет, но впоследствии вы сможете взыскать с ответчика всю сумму.

Обращение в суд В первую очередь предложите ответчику компенсировать ущерб в досудебном порядке. Ему это может быть выгодно, т.к. исключит судебные издержки. Для этого отправьте требование о компенсации ущерба заказным письмом с копией уведомления о вручении. В письмо вложите копию документа полиции и копию результатов независимой экспертизы.

Если ответчик не захочет добровольно возместить ущерб, то следует обратиться в суд. Для взыскания ущерба в суде Вам потребуются документы из полиции, а также результаты независимой экспертизы.

Если с самого начала правильно подойти к сбору доказательств и оформлению документов, то вероятность получения выплаты через суд довольно большая.

Маленькая ложка дёгтя

Очень важно, где именно стояла машина. Если она находится на организованной парковке, то риски падения наледи должны были быть учтены: нельзя ставить транспортные средства ближе 15 метров от здания. Это прописано в нормативах под названием «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Как говорят юристы, правила относятся только для организованных стоянок (например, платных парковок в центре Москвы), а также тех, которые обустраивают сами жители, муниципалитет или застройщик. Если нормативы были нарушены — собственник жилья может переложить ответственность на других лиц, так как машины близко к фасаду здания стоять не должны.

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