В Новой Москве при ДТП разлились тонны мазута

На месте ДТП в Новой Москве разлилась 21 тонна мазута

"В районе населенного пункта Свинорье около 35-го километра Киевского шоссе произошло ДТП — от фуры тягача оторвался прицеп и врезался в следовавшую за ней цистерну с мазутом", — цитирует собеседника ТАСС. Два грузовика столкнулись в Новой Москве. Авария привела к разливу мазута на дороге, сообщили в экстренных службах.

На месте инцидента разлилась 21 тонна груза. Движение полностью перекрыто в обе стороны. В аварии никто не пострадал.

На место ДТП следуют экстренные службы, они ликвидируют последствия столкновения.