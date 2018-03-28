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В Новой Москве при ДТП разлились тонны мазута
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На месте ДТП в Новой Москве разлилась 21 тонна мазута 

Москва24 28 марта 2018
Фото: ТАСС
Два грузовика столкнулись в Новой Москве. Авария привела к разливу мазута на дороге, сообщили в экстренных службах.
"В районе населенного пункта Свинорье около 35-го километра Киевского шоссе произошло ДТП — от фуры тягача оторвался прицеп и врезался в следовавшую за ней цистерну с мазутом", — цитирует собеседника ТАСС.
На месте инцидента разлилась 21 тонна груза. Движение полностью перекрыто в обе стороны. В аварии никто не пострадал.
На место ДТП следуют экстренные службы, они ликвидируют последствия столкновения.
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