Ещё
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины у станции «Красково»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины у станции «Красково» 

Вечерняя Москва 28 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
По предварительной информации, погибший был травмирован поездом, когда шел вдоль путей.
Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проверяют обстоятельства гибели молодого мужчины около станции «Красково» Рязанского направления Московской железной дороги.
— По данным следствия, 28 марта 2018 года в 18:30 уроженец Ленинградской области 1990 года рождения шел вдоль железнодорожных путей в районе станции «Красково» и был травмирован проходящим электропоездом Москва-Голутвин. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, — сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Марковская агентству городских новостей «Москва».
После проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.
ПО ТЕМЕ
Электричка насмерть сбила мужчину около станции «Щербинка» в Новой Москве
Движение поезда Москва-Голутвин задерживается из-за травмирования человека
Вечерняя Москва: последние новости
Столичная полиция подтвердила факт ограбления банка в Сокольниках Автобус, перевозивший детскую волейбольную команду, загорелся на трассе в Кемеровской области МЧС опровергло информацию о разливе мазута после ДТП на Киевском шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение