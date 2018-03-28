Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины у станции «Красково»

По предварительной информации, погибший был травмирован поездом, когда шел вдоль путей.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проверяют обстоятельства гибели молодого мужчины около станции «Красково» Рязанского направления Московской железной дороги.

агентству городских новостей «Москва». — По данным следствия, 28 марта 2018 года в 18:30 уроженец Ленинградской области 1990 года рождения шел вдоль железнодорожных путей в районе станции «Красково» и был травмирован проходящим электропоездом Москва-Голутвин. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, — сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Марковская

После проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.

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