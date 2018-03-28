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В США неизвестный водитель умышленно наехал на людей, есть погибшие
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В США неизвестный водитель умышленно наехал на людей, есть погибшие 

Российская Газета 28 марта 2018
В американском городе Сан-Франциско в промышленном районе недалеко от прибрежной зоны неизвестный водитель умышленно направил автомобиль в группу людей.
По предварительным данным, которые приводит AP, один человек погиб, еще четверо пострадали. Все они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.
Версия с терактом исключена, сообщили в правоохранительных органах. Есть сведения, что перед наездом между водителем и несколькими гражданами произошел конфликт. После инцидента водитель скрылся на автомобиле. Полиция начала его поиски.
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