В США неизвестный водитель умышленно наехал на людей, есть погибшие

В американском городе Сан-Франциско в промышленном районе недалеко от прибрежной зоны неизвестный водитель умышленно направил автомобиль в группу людей.

По предварительным данным, которые приводит AP, один человек погиб, еще четверо пострадали. Все они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Версия с терактом исключена, сообщили в правоохранительных органах. Есть сведения, что перед наездом между водителем и несколькими гражданами произошел конфликт. После инцидента водитель скрылся на автомобиле. Полиция начала его поиски.