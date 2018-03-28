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При столкновении двух грузовых автомобилей на Киевском шоссе произошел разлив около 20 тонн топлива
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При столкновении двух грузовых автомобилей на Киевском шоссе произошел разлив около 20 тонн топлива 

Агентство «Москва» 28 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В результате ДТП на Киевском шоссе с участием двух грузовиков произошел разлив порядка 20 тонн топлива, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города.
«ДТП с участием двух грузовых автомобилей случилось на Киевском шоссе в районе поворота на дер. Крекшино. В результате столкновения произошел разлив топлива, предварительно, 21 тонны», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по городу Агентству «Москва» подтвердили факт разлива топлива в результате ДТП по указанному адресу, уточнив, что заявок о возгорании цистерн с мазутом не поступало.
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