МЧС опровергло информацию о разливе мазута после ДТП на Киевском шоссе

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили о столкновении двух грузовиков и разливе мазута.

Столичное управление МЧС РФ называет недостоверной сведения некоторых СМИ о ДТП в районе 35-го км Киевского шоссе.

— Абсолютно непроверенная и недостоверная информация в ряде СМИ. В Новой Москве произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Заявок о возгорании цистерн с мазутом не поступало, — сообщает ведомство на официальной странице в Twitter.