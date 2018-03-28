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МЧС опровергло информацию о разливе мазута после ДТП на Киевском шоссе
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МЧС опровергло информацию о разливе мазута после ДТП на Киевском шоссе 

Вечерняя Москва 28 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Некоторые СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили о столкновении двух грузовиков и разливе мазута.
Столичное управление МЧС РФ называет недостоверной сведения некоторых СМИ о ДТП в районе 35-го км Киевского шоссе.
— Абсолютно непроверенная и недостоверная информация в ряде СМИ. В Новой Москве произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Заявок о возгорании цистерн с мазутом не поступало, — сообщает ведомство на официальной странице в Twitter.
Ранее ТАСС, со ссылкой на источники в экстренных службой, сообщило о ДТП в районе населенного пункта Свинорье около 35-го километра Киевского шоссе. По данным источника, от фуры тягача оторвался прицеп и врезался в следовавшую за ней цистерну с мазутом, из-за чего произошел разлив 21 тонны мазута. Также сообщалось о полном перекрытии автомобильного движения в обе стороны.
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