Караваевцы добились устройства пешеходного перехода у стадиона «Урожай»

Для удобства и безопасности жителей Караваево летом этого года в поселке организуют еще один пешеходный переход. Он будет расположен у стадиона «Урожай», сообщает региональный исполком ОНФ.

Жители написали обращение, а активисты Народного фронта донесли их просьбу до дорожников, и те согласились, что необходимость в еще одной «зебре» есть.

В своем обращении жители пожаловались на отсутствие безопасных условий для перехода дороги возле стадиона «Урожай». Мы провели проверку и выяснили, что проблема действительно существует: жители вынуждены переходить дорогу в неотведенном для этого месте. Чтобы граждане не нарушали правила дорожного движения, нужны либо нормальные тротуары и ограждения вдоль дороги, либо дополнительный пешеходный переход, — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Костромской области Георгий ТАЩИЕВ.

В администрации Караваево тоже подтвердили, что многие переходят дорогу в этом месте и рискуют попасть под машину. К ближайшему переходу можно попасть только идя по обочине, тротуары не оборудованы. Перенести этот переход нельзя, им пользуются ученики школы.

Сотрудники «Костромаавтодор» отметили, что еще один переход нужен, и его организуют в июне этого года.