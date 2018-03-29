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Караваевцы добились устройства пешеходного перехода у стадиона «Урожай»
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Караваевцы добились устройства пешеходного перехода у стадиона «Урожай» 

k1news.ru 29 марта 2018
Фото: k1news.ru
Для удобства и безопасности жителей Караваево летом этого года в поселке организуют еще один пешеходный переход. Он будет расположен у стадиона «Урожай», сообщает региональный исполком ОНФ.
Жители написали обращение, а активисты Народного фронта донесли их просьбу до дорожников, и те согласились, что необходимость в еще одной «зебре» есть.
В своем обращении жители пожаловались на отсутствие безопасных условий для перехода дороги возле стадиона «Урожай». Мы провели проверку и выяснили, что проблема действительно существует: жители вынуждены переходить дорогу в неотведенном для этого месте. Чтобы граждане не нарушали правила дорожного движения, нужны либо нормальные тротуары и ограждения вдоль дороги, либо дополнительный пешеходный переход, — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Костромской области Георгий ТАЩИЕВ.
В администрации Караваево тоже подтвердили, что многие переходят дорогу в этом месте и рискуют попасть под машину. К ближайшему переходу можно попасть только идя по обочине, тротуары не оборудованы. Перенести этот переход нельзя, им пользуются ученики школы.
Сотрудники «Костромаавтодор» отметили, что еще один переход нужен, и его организуют в июне этого года.
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