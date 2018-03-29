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Сотрудники ГИБДД освободили машину костромички из снежного плена
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Сотрудники ГИБДД освободили машину костромички из снежного плена 

k1news.ru 29 марта 2018
Фото: k1news.ru
Костромичка попросила поощрить сотрудников галичского отделения ГИБДД, которые помогли справиться с последствиями аварии на трассе Кострома — Галич. Деятельная сотрудница Антонина Назаредская помогла человеку, попавшему в беду, и контролировала движение остальных водителей, сообщает управление МВД по Костромской области.
Авария произошла 13 марта, когда дорожные условия были тяжелыми. Трасса покрылась льдом после ночных заморозков, и даже на маленькой скорости машины могли вылететь на обочину.
Так и произошло с одним из автомобилей. Водитель не справился с управлением, и на глазах у сотрудников ГИБДД съехал на обочину, где врезался в сугроб.
Инспектор Антонина Назаредская помогла водителю, организовала эвакуацию машины, освободив ее из западни, и следила за тем, чтобы остальные водители смогли проехать аварийный участок.
Письмо с просьбой отблагодарить сотрудников ГИБДД, работавших на месте в тот день, написала костромичка. Она отметила, что члены экипажа были ко всем внимательны и грамотно действовали.
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