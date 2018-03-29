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Из-за аварии перекресток Сутырина и Центральной в Костроме затянуло густым паром
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Из-за аварии перекресток Сутырина и Центральной в Костроме затянуло густым паром 

k1news.ru 29 марта 2018
Фото: k1news.ru
Костромичи, которые сегодня проходили по улице Сутырина, были встревожены — перекресток с Центральной погрузился в густой туман. В это облако попал автобус с пассажирами. Ничего не было видно. Люди перепугались, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Кондуктор просила о помощи пешеходов и водителей, чтобы те помогли сориентироваться и выехать из этого плотного облака. Дорога в воде. На место прибыли оперативные службы.
Как оказалось, на перекрестке Сутырина с Центральной прорвало трубу с горячей водой. Затронуло и ближайшие улицы. Улица 2-ая Волжская также затоплена. Пар добрался и сюда.
Поставщик услуги сейчас разбирается, выясняют причины аварии, — сообщили в единой информационной службе ЖКХ.
Проехать через перекресток невозможно. Автомобилисты, подъехавшие к этому участку, разворачиваются.
Сегодня утром здесь был выявлен порыв с утечкой теплоносителя. На место выехали все оперативные службы. Перекрёсток закрыт для движения транспорта, выставлено оцепление. Выясняется характер и масштабы повреждения. Определяется объём необходимых отключений потребителей. Ситуация находится на постоянном контроле в Администрации города. На месте работают специалисты Комитета городского хозяйства и ТГК-2, — прокомментировали в администрации Костромы.
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