Кабмин обсудит ответственность за несоблюдение режима отдыха водителя

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, который предлагает установить административную ответственность предпринимателей, занимающихся эксплуатацией транспортных средств, за несоблюдение режима труда и отдыха водителей, которые везут грузы или пассажиров, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что, согласно федзакону «О безопасности дорожного движения» перевозчики обязаны соблюдать установленный законодательством режим труда и отдыха водителей. Сегодня за его нарушение предусмотрена административная ответственность только водителя.

"Законопроектом предлагается установить возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", — говорится в материалах к заседанию.

Законопроект рассмотрен и одобрен 19 марта на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности.