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Кабмин обсудит ответственность за несоблюдение режима отдыха водителя
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Кабмин обсудит ответственность за несоблюдение режима отдыха водителя 

РИА Новости 29 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, который предлагает установить административную ответственность предпринимателей, занимающихся эксплуатацией транспортных средств, за несоблюдение режима труда и отдыха водителей, которые везут грузы или пассажиров, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что, согласно федзакону «О безопасности дорожного движения» перевозчики обязаны соблюдать установленный законодательством режим труда и отдыха водителей. Сегодня за его нарушение предусмотрена административная ответственность только водителя.
"Законопроектом предлагается установить возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", — говорится в материалах к заседанию.
Законопроект рассмотрен и одобрен 19 марта на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности.
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