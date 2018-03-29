Казанские гаишники поймали уральского наркоторговца за рулём угнанной машины

Свердловчанин, находившийся в федеральном розыске за торговлю наркотиками, попался инспекторам ГИБДД в столице Татарстана. 46-летнего мужчину задержали за рулём угнанной Daewoo Nexia . Машину он арендовал у жительницы Перми, чтобы поработать в такси, однако через несколько дней бесследно исчез вместе с автомобилем.

Данные об угнанной легковушке внесли в систему «Крис». Она то и зафиксировала похищенную Daewoo на одной из улиц Казани. После этого за автоугонщиком стали охотиться экипажи ГИБДД. Через некоторое время злоумышленника удалось задержать. Выяснилось, что мужчина хотел продать Daewoo на местном авторынке, но не успел этого сделать. Сейчас он находится под стражей. Автомобиль временно поместили на штрафстоянку. Хозяйка автомобиля поблагодарила гаишников, за проделанную работу.