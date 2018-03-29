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«Десятка» залетела под грузовик»: в аварии на Тюменском тракте погибли два человека
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«Десятка» залетела под грузовик»: в аварии на Тюменском тракте погибли два человека 

e1.ru 29 марта 2018
Фото: e1.ru
Два человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП, которое произошло ночью на 103-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. На выезде из Богдановича ВАЗ-2110 столкнулся с фурой.
— «Десятка» залетела под грузовик при обгоне, — рассказал очевидец. — Она была на плохой зимней резине. Фура ушла в кювет. Приехали три машины скорой помощи. На дороге была пробка, стояли не менее часа.
В МВД уточнили, что на место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, в ГИБДД призвали водителей быть предельно аккуратными из-за снегопадов и гололёда.
Если вы стали свидетелем этих происшествий, сделали фото или видео, присылайте нам на news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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