«Десятка» залетела под грузовик»: в аварии на Тюменском тракте погибли два человека

Два человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП, которое произошло ночью на 103-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. На выезде из Богдановича ВАЗ-2110 столкнулся с фурой.

— «Десятка» залетела под грузовик при обгоне, — рассказал очевидец. — Она была на плохой зимней резине. Фура ушла в кювет. Приехали три машины скорой помощи. На дороге была пробка, стояли не менее часа.

МВД уточнили, что на место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в ГИБДД призвали водителей быть предельно аккуратными из-за снегопадов и гололёда.

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