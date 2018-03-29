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В Поморье пожилая женщина погибла в ДТП
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В Поморье пожилая женщина погибла в ДТП 

Газета.Ru 29 марта 2018
В Поморье пожилая местная жительница попала под колеса грузового транспортного средства, сообщает информагентство Nation News.
По информации, предоставленной управлением ГИБДД, инцидент произошел в деревне Дябрино 21 марта, в среду.
Примерно в десять часов утра владелец грузовика пытался припарковать свой автомобиль, двигаясь задним ходом. Из-за этого он в какой-то момент под колеса большегруза попала пенсионерка.
В ходе ДТП бабушка получила травмы, несовместимые с жизнью. В итоге к тому моменту, когда на место событий приехали медики, жертва аварии уже была мертва.
Стражи правопорядка выяснят все обстоятельства произошедшей аварии.
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