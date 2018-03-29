В Поморье пожилая женщина погибла в ДТП

В Поморье пожилая местная жительница попала под колеса грузового транспортного средства, сообщает информагентство Nation News.

По информации, предоставленной управлением ГИБДД , инцидент произошел в деревне Дябрино 21 марта, в среду.

Примерно в десять часов утра владелец грузовика пытался припарковать свой автомобиль, двигаясь задним ходом. Из-за этого он в какой-то момент под колеса большегруза попала пенсионерка.

В ходе ДТП бабушка получила травмы, несовместимые с жизнью. В итоге к тому моменту, когда на место событий приехали медики, жертва аварии уже была мертва.

Стражи правопорядка выяснят все обстоятельства произошедшей аварии.