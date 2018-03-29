В лобовом ДТП под Тосно пострадали трое

В Ленинградской области приблизительно в 5:40 утра 25 марта произошла серьезная авария, передает информагентство Nation News.

Возле города Тосно внедорожник влетел в микроавтобус, ехавший по встречной полосе.

В результате капоты обоих авто оказались разворочены, а травмы получили трое человек. Всем им помощь оказали медики, прибывшие на карете скорой помощи. Очевидцы происшествия сообщают, что водитель внедорожника бы в сильно нетрезвом состоянии.