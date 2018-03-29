Человек погиб в ДТП с участием грузовика в Новомосковском округе

В Новомосковском округе столицы сегодня случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, на дороге произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, передает сайт argumenti.ru.

К настоящему моменту в пресс-службе столичного главка ГИБДД сообщили, что ДТП случилось на 39-м километре Киевского шоссе. Легковушка марки Mazda по неизвестной причине врезалась с грузовой автомобиль МАЗ.

Отмечается, что в ходе аварии один человек скончался на месте, а другой получил травмы. Информации о его состоянии пока не поступало. Специалисты устанавливают точную причину происшествия и выясняют, кто является виновником случившегося.