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Попавшим в ДТП пассажирам автобуса Выкса — Нижний Новгород выплатят компенсацию
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Попавшим в ДТП пассажирам автобуса Выкса — Нижний Новгород выплатят компенсацию 

Newsroom24 29 марта 2018
Фото: Newsroom24
Выксунский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску троих граждан к владельцу автобуса о компенсации морального вреда.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в судебном ведомстве.
Судом установлено, что истцы являлись пассажирами автобуса, принадлежащего ответчику. При следовании по маршруту Выкса — Нижний Новгород транспортное попало в аварию, в результате которой пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести. Виновником ДТП был признан водитель автобуса.
Компенсацию морального вреда истцы оценивали в 200 000, 50 000 и 30 000 рублей
Ответчик исковые требования признал частично, указав, что считает размер морального вреда, заявленный истцами, завышенным.
Изучив доводы сторон, суд постановил взыскать с ответчика в пользу пострадавших в качестве возмещения морального вреда, причиненного в результате ДТП, 65 тысяч, 15 тысяч и 5 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что водитель рейсового автобуса погиб, протаранив рекламный щит и легковушку в Выксе.
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