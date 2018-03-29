Попавшим в ДТП пассажирам автобуса Выкса — Нижний Новгород выплатят компенсацию

Выксунский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску троих граждан к владельцу автобуса о компенсации морального вреда.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в судебном ведомстве.

Судом установлено, что истцы являлись пассажирами автобуса, принадлежащего ответчику. При следовании по маршруту Выкса — Нижний Новгород транспортное попало в аварию, в результате которой пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести. Виновником ДТП был признан водитель автобуса.

Компенсацию морального вреда истцы оценивали в 200 000, 50 000 и 30 000 рублей

Ответчик исковые требования признал частично, указав, что считает размер морального вреда, заявленный истцами, завышенным.

Изучив доводы сторон, суд постановил взыскать с ответчика в пользу пострадавших в качестве возмещения морального вреда, причиненного в результате ДТП, 65 тысяч, 15 тысяч и 5 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что водитель рейсового автобуса погиб, протаранив рекламный щит и легковушку в Выксе.