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Мужчина сломал ключицу под колёсами Toyota на пешеходном переходе
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Мужчина сломал ключицу под колёсами Toyota на пешеходном переходе 

ngs.ru 22 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 28 марта на улице Вересаева в Первомайском районе Новосибирска переходящий дорогу мужчина попал под машину.
ДТП случилось около 20:25 недалеко от перекрёстка улицы Одоевского с улицей Вересаева.
«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Nadia, двигался по улице Одоевского с правым поворотом на улицу Вересаева. У дома № 86 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
В результате столкновения 32-летнего мужчину с закрытым переломом ключицы доставили в больницу.
Ранее новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 2 марта сбил 15-летнюю девочку на улице Ватутина и уехал с места ДТП. У пострадавшей ушиб колена.
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