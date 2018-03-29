Водитель попал в водяную ловушку и не смог из нее выбраться 

Этот водитель из Кемеровской области показал на своем примере, что мокрая дорога может быть поистине смертоносной. Автолюбитель на высокой скорости пошел на обгон и, очевидно, потерял сцепление с дорогой, попав в аквапланирование. Такое особенно часто случается в случае, если на машине гладкая резина. Hyundai Sonata EF оказался полностью неуправляемым и улетел в кювет, перевернувшись четыре раза.
Надеемся, что ни он, ни пассажиры не слишком пострадали. В таком случае, обычно, хорошо спасают ремни безопасности.