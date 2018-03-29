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Водитель попал в водяную ловушку и не смог из нее выбраться
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Водитель попал в водяную ловушку и не смог из нее выбраться 

Авторамблер 22 часа назад
Фото: Авторамблер
Этот водитель из Кемеровской области показал на своем примере, что мокрая дорога может быть поистине смертоносной. Автолюбитель на высокой скорости пошел на обгон и, очевидно, потерял сцепление с дорогой, попав в аквапланирование. Такое особенно часто случается в случае, если на машине гладкая резина. Hyundai Sonata EF оказался полностью неуправляемым и улетел в кювет, перевернувшись четыре раза.
Надеемся, что ни он, ни пассажиры не слишком пострадали. В таком случае, обычно, хорошо спасают ремни безопасности.
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