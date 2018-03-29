Избивший сотрудника ГИБДД красноярец добровольно сдался полиции

В Красноярске избивший сотрудника ГИБДД мужчина добровольно сдался полиции, сообщили в ГУ МВД по краю.

Напомним, на выходных патруль ДПС остановил автомобиль, чтобы проверить документы. Водитель начал грубить, потом подъехали его друзья, один из которых избил сотрудника ГИБДД, и все они скрылись в неизвестном направлении.

Ориентировки на подозреваемого были разосланы по всему городу. Полицейские настоятельно рекомендовали красноярцу сдаться добровольно. Вчера, 28 марта, мужчина написал явку с повинной и теперь дает признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.