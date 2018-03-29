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Респект этому гаишнику!
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Респект этому гаишнику! 

Авторамблер 20 часов назад
Фото: Авторамблер
Подозреваем, что и сами эти люди себя недолюбливают. Когда водители видят таких нарушителей, то хотят, чтобы на их пути попался сотрудник ГАИ. И вот, наконец, он попался. Однако не стал выписывать пачками штрафы: при таком потоке нарушителей это попросту невозможно. Полицейский просто начал вынуждать всех водителей, выехавших на полосу, сворачивать с шоссе. Судя по тому, с какой неохотой они это делают, съезд не слишком удачный и вынудит их потерять массу времени, пока они не вернутся обратно на основную дорогу.
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