Респект этому гаишнику! 

Подозреваем, что и сами эти люди себя недолюбливают. Когда водители видят таких нарушителей, то хотят, чтобы на их пути попался сотрудник ГАИ. И вот, наконец, он попался. Однако не стал выписывать пачками штрафы: при таком потоке нарушителей это попросту невозможно. Полицейский просто начал вынуждать всех водителей, выехавших на полосу, сворачивать с шоссе. Судя по тому, с какой неохотой они это делают, съезд не слишком удачный и вынудит их потерять массу времени, пока они не вернутся обратно на основную дорогу.