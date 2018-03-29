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Челябинцы сообщили о нескольких неработающих светофорах 29 марта
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Челябинцы сообщили о нескольких неработающих светофорах 29 марта 

АиФ 20 часов назад
Фото: АиФ
Челябинцы в соцсетях предупреждают друг друга о неработающих светофорах утром 29 марта, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
По словам горожан, отключены светофоры на проспекте Ленина в районе Комсомольской площади и пересечения с улицей Энгельса, а также на перекрёстках Копейского шоссе с улицей Гагарина и улицы Братьев Кашириных с Косарева. На этих участках работают регулировщики.
Добавим, что по данным сервиса «Яндекс. Пробки» к 8:30 четверга загруженность дорог областного центра оценивается в 4 балла.
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